Светская хроника за вторник

Мохамед Салах не поедет в Саудовскую Аравию. "Челси" договорился с Мойсесом Кайседо. Луис Диас взял 7-й номер в "Ливерпуле". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не собирается в Саудовскую Аравию. (Daily Mirror)



"Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" готовы сделать свои предложения по нападающему "Наполи" Виктору Осимхену, которого ПСЖ не удалось купить за 86 миллионов фунтов. (La Gazzetta dello Sport)



Полузащитник Адриен Рабьо готов отвергнуть интерес "Юнайтед" и заключить новый контракт с "Ювентусом". (Corriere dello Sport)



Продажа голкипера Андре Онана в "Юнайтед" помогла бы "Интеру" вернуть нападающего Ромелу Лукаку из "Челси". (The Telegraph)



"РБ Лейпциг" хочет от "Сити" 86 млн. фунтов за защитника Йошко Гвардиола. (BBC)



"Арсенал" рассматривает полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана в качестве альтернативы Деклану Райсу из "Вест Хэма". (L'Equipe)



"Арсенал" планирует сделать свое третье предложение по Райсу. (The Sun)



"Арсенал" улучшил свое предложение по защитнику "Аякса" Юрриену Тимберу до 41.5 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Брайтона" Мойсесом Кайседо. (Fabrizio Romano)



"Милан" купит полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика за 13 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Лестер" готов понизить цену в 60 млн. фунтов за полузащитника Джеймса Мэддисона. (talkSPORT)



Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери хочет воссоединиться с защитником "Вильярреала" Пау Торресом, чей контракт предусматривает отступные в 51.5 млн. фунтов. (The Times)



"Шеффилд Юнайтед" договаривается насчет аренды защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта. (talkSPORT)



"Вест Хэм" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа. (Sky Sport Italia)



"Вольфсбург" установил цену в 26 млн. фунтов за защитника Микки Ван де Вена, которого хочет "Тоттенхэм". (Evening Standard)



Другое



Бывший наставник "Саутгемптона" Рубен Селлес возглавит клуб Чемпионшипа "Рединг". (BBC)



Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас сменил игровой номер на "семерку", под которой выступали Луис Суарес и Кенни Далглиш. (Daily Mail)



В возрасте 82 лет из жизни ушел легенда шотландского футбола Крейг Браун. (Sky Sports)



Бывший нападающий "Юнайтед" Эдди Джонсон заявил, что на 10 лет отказался от сливочного масла, потому что Гари Невилл пристыдил его за лишний вес в столовой на базе клуба. (Daily Mail)



В честь нападающего "Челси" Кая Хаверца назвали осла. (Daily Mirror)