"Манчестер Сити" сделал свое предложение по Райсу

"Манчестер Сити" выдвинул официальное предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса.

В понедельник "Сити" подтвердил расставание со своим капитаном Илкаем Гюндоганом, который после семи лет в клубе отправляется свободным агентом в "Барселону".



А уже вечером того же дня, как сообщает The Athletic, "Сити" направил свое предложение по 24-летнему Райсу в размере 80 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.



При этом ранее "Вест Хэм" отклонил два предложения "Арсенала" о покупке Райса. "Канониры" были готовы выложить за Деклана те же 90 млн. фунтов, но на долю бонусов отводили больше — 15 млн. фунтов.



"Вест Хэм" хочет выручить за Райса свыше 100 млн. фунтов, но все равно ожидается, что Деклан уйдет от "молотобойцев" этим летом.



Во-первых, Райс отказался от нового контракта, а его действующий истекает следующим летом, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Во-вторых, после победы в финале Лиги Конференций президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан подтвердил, что Деклан хочет уйти и что клуб готов удовлетворить это желание.



"Сити" предстоит договориться не только с "Вест Хэмом", но и самим Райсом, потому что в данный момент Деклан рассматривает "Арсенал" как свой приоритетный вариант.