"Челси" отклонил предложение "Галатасарая" по Обамеянгу

"Челси" отклонил предложение "Галатасарая" о покупке нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

У Обамеянга остается еще один год по контракту с "Челси", но Пьер-Эмерику нет места в планах нового главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.



"Челси" надеется избавиться от Обамеянга, купленного у "Барселоны" за 12 миллионов фунтов год назад, однако предложение "Галатасарая" не устроило лондонский клуб, сообщает The Telegraph.



Согласно слухам, сам Обамеянг хочет вернуться в "Барселону", но также к 34-летнему габонцу существует серьезный интерес из Саудовской Аравии.