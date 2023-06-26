Кейн предпочитает "Баварию"

"Бавария" является наиболее предпочтительным направлением для нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" уже не надеется переманить Кейна этим летом, потому что "Тоттенхэм" категорически против сделки с конкурентом по Премьер-Лиге.



Зато "Бавария" продолжает борьбу за Кейна. Сейчас боссы мюнхенского планируют свои следующие шаги в отношении 29-летнего капитана сборной Англии.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" уже уведомила окружение нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, что решила сосредоточить свои усилия на Кейне.



Еще одна важная деталь заключается в том, что "Бавария" получила от Кейна сигнал, согласно которому Харри рассматривает Мюнхен как свое приоритетное направление.



Продажа Кейна зарубеж является наиболее предпочтительным вариантом для президента "Тоттенхэма"Даниэля Леви, который едва ли будет рисковать потерей своего лучшего игрока через год бесплатно.