"Тоттенхэм" надеется подписать Мэддисона на этой неделе

"Тоттенхэм" надеется уже на этой неделе оформить приобретение полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Мэддисон является ключевой трансферной целью нового главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, и стартовое предложение "шпор" в 40 миллионов фунтов не заставит себя ждать, сообщает The Telegraph.



"Лестер" оценивает Мэддисона в 60 млн. фунтов, однако в "Тоттенхэме" чувствуют, что вылет из Премьер-Лиги и оставшийся срок в 12 месяцев по контракту Джеймса заставят "лис" пойти на уступки.



Если два клуба сразу не сойдутся в цене, "Тоттенхэм" надеется достичь компромисса за счет бонусов. В любом случае "шпоры" рассчитывают на скорейшее заключение сделки.



Интерес к Мэддисону ранее проявлял "Ньюкасл", однако "сороки" охладели к 26-летнему англичанину после того, как совершили прорыв в переговорах по Сандро Тонали из "Милана".