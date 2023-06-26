"Тоттенхэм" надеется подписать Мэддисона на этой неделе
"Тоттенхэм" надеется уже на этой неделе оформить приобретение полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.
Мэддисон является ключевой трансферной целью нового главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, и стартовое предложение "шпор" в 40 миллионов фунтов не заставит себя ждать, сообщает The Telegraph.
"Лестер" оценивает Мэддисона в 60 млн. фунтов, однако в "Тоттенхэме" чувствуют, что вылет из Премьер-Лиги и оставшийся срок в 12 месяцев по контракту Джеймса заставят "лис" пойти на уступки.
Если два клуба сразу не сойдутся в цене, "Тоттенхэм" надеется достичь компромисса за счет бонусов. В любом случае "шпоры" рассчитывают на скорейшее заключение сделки.
Интерес к Мэддисону ранее проявлял "Ньюкасл", однако "сороки" охладели к 26-летнему англичанину после того, как совершили прорыв в переговорах по Сандро Тонали из "Милана".
26.06.2023 22:00
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