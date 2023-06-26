"Тоттенхэм" надеется подписать Мэддисона на этой неделе

Джеймс Мэддисон "Тоттенхэм" надеется уже на этой неделе оформить приобретение полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Мэддисон является ключевой трансферной целью нового главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, и стартовое предложение "шпор" в 40 миллионов фунтов не заставит себя ждать, сообщает The Telegraph.

"Лестер" оценивает Мэддисона в 60 млн. фунтов, однако в "Тоттенхэме" чувствуют, что вылет из Премьер-Лиги и оставшийся срок в 12 месяцев по контракту Джеймса заставят "лис" пойти на уступки.

Если два клуба сразу не сойдутся в цене, "Тоттенхэм" надеется достичь компромисса за счет бонусов. В любом случае "шпоры" рассчитывают на скорейшее заключение сделки.

Интерес к Мэддисону ранее проявлял "Ньюкасл", однако "сороки" охладели к 26-летнему англичанину после того, как совершили прорыв в переговорах по Сандро Тонали из "Милана".


Метки Лестер, Мэддисон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2023 22:00

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