"Ньюкасл" обсуждает покупку Ливраменто

"Ньюкасл" ведет переговоры о покупке правого защитника "Саутгемптона" Валентино Ливраменто за 15 миллионов фунтов.

Получив травму крестообразных связок колена в апреле 2022, Ливраменто только в прошлом месяце вернулся на футбольное поле.



Однако Валентино по-прежнему обладает сильной репутацией, и на "Сент-Джеймс Парк" верят, что продукт академии "Челси" может вырасти в большого игрока.



По информации The Telegraph, "Ньюкасл" и "Саутгемптон" уже обсуждают условия трансфера. Вылетевший из Премьер-Лиги клуб хотел бы получить за 20-летнего англичанина 30 млн. фунтов, но "сороки" надеются заплатить вдвое меньше.



Также "Ньюкасл" готов использовать вингера Райана Фрэйзера в качестве разменной монеты.