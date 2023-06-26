Лофтус-Чик договорился с "Миланом"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик согласовал свой переход в "Милан".

Лофтус-Чик не входит в планы нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, поэтому "синие" открыты к предложениям насчет Рубена.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, Лофтус-Чика "очень привлекает" вариант с переходом в "Милан". Стороны начали переговоры еще в мае и к настоящему моменту "на 100 процентов" договорились об условиях личного контракта.



При этом "Милану" все еще предстоит достичь договоренности с "Челси" о размере компенсации за 27-летнего англичанина.



Добавим, "Милан" рассматривает Лофтус-Чика в качестве замены для Сандро Тонали, который находится на пороге перехода в "Ньюкасл" за 60 миллионов фунтов.