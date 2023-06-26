Ходжсон согласился остаться в "Пэлас"
Рой Ходжсон дал "устное согласие" остаться на посту главного тренера "Кристал Пэлас" на следующий сезон.
Сменив Патрика Виейра на тренерском мостике "Пэлас" в марте, Ходжсон набрал 18 очков в своих 10 матчах и уверенно решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге.
Боссы "Пэлас" взяли некоторое время, чтобы обдумать свои варианты, однако популярность Ходжсона среди ключевых игроков убедила их в том, что другого тренера приглашать не стоит.
Как сообщает Sky Sports, 75-летний англичанин уже согласился продлить свое пребывание на "Селхерст Парк", и вскоре это будет подтверждено официально.
26.06.2023 18:00
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новый путин.
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Опять админ накосячил, поставил фотку какой-то бабки вместо фотки Ходжсона
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