Ходжсон согласился остаться в "Пэлас"

Рой Ходжсон Рой Ходжсон дал "устное согласие" остаться на посту главного тренера "Кристал Пэлас" на следующий сезон.

Сменив Патрика Виейра на тренерском мостике "Пэлас" в марте, Ходжсон набрал 18 очков в своих 10 матчах и уверенно решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге.

Боссы "Пэлас" взяли некоторое время, чтобы обдумать свои варианты, однако популярность Ходжсона среди ключевых игроков убедила их в том, что другого тренера приглашать не стоит.

Как сообщает Sky Sports, 75-летний англичанин уже согласился продлить свое пребывание на "Селхерст Парк", и вскоре это будет подтверждено официально.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2023 18:00

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  1. hammersmith 26.06.2023 18:19 # hammersmith
    новый путин.

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  2. ilovemanutd 26.06.2023 18:14 # ilovemanutd
    Опять админ накосячил, поставил фотку какой-то бабки вместо фотки Ходжсона

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