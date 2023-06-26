Арсенал" улучшил свое предложение по Тимберу

"Арсенал" улучшил свое предложение о покупке защитника "Аякса" и сборной Голландии Юрриена Тимбера.

Только в минувший уикенд появилась информация, что Тимбер уже согласовал условия личного контракта до 2028 года с "Арсеналом", которому теперь лишь остается договориться с "Аяксом" о размере компенсации.



Первое предложение "Арсенала" в 35 миллионов евро (30 млн. фунтов) было отклонено на прошлой неделе, но сейчас, как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "канониры" вернулись с суммой с 45-48 млн. евро (39-41 млн. фунтов).



И хотя "Аякс" оценивает 22-летнего Тимбера ближе к 50 млн. фунтов, все стороны уверены в достижении компромисса в ближайшее время.



Тимбер вызывал интерес у целого ряда европейских грандов, включая "Баварию", однако Юрриен решил, что хочет играть у Микеля Артеты в "Арсенале".