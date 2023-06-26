Саудовские клубы интересуются Окслейд-Чемберленом
Покидающий "Ливерпуль" полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен может стать первым английским игроком, который присоединится к плеяде следующих в Саудовскую Аравию звезд.
"Ливерпуль" еще в мае объявил, что истекающий в конце июня контракт Окслейд-Чемберлена продлен не будет, и теперь Алекс покидает мерсисайдский клуб свободным агентом.
Предполагается, что на руках у Окслейд-Чемберлена есть предложения от клубов Премьер-Лиги, однако Daily Mirror утверждает, что 29-летний англичанин может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
Окслейд-Чемберлен видится саудитам привлекательной целью благодаря своей популярности, статусу свободного агента и 35 сыгранным за сборную Англии матчам.
Добавим, за шесть сезонов в "Ливерпуле" после своего перехода из "Арсенала" за 35 миллионов фунтов Окслейд-Чемберлен сыграл 146 матчей и забил 18 голов.
26.06.2023 16:00
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Последние комментарии:
Эта покерная легенда ещё жива? лолбл)
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ща весь шлак скупят как китайцы в свое время, и будут потом сидеть репу чесать "а дальше что?"
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