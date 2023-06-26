"Ливерпуль" обратился насчет Лавиа
"Ливерпуль" сделал запрос насчет полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.
Лавиа проявил себя с лучшей стороны в своем дебютном сезоне в "Саутгемптоне" после перехода из "Манчестер Сити", несмотря на вылет "святых" из Премьер-Лиги.
Своей игрой Лавиа привлек внимание ряда больших клубов вроде "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". "Ливерпуль" тоже решил не оставаться в стороне.
По информации Daily Mail, сейчас "Ливерпуль" сделал свой запрос насчет возможного приобретения 19-летнего бельгийца, сыгравшего 34 матча за "Саутгемптон" во всех соревнованиях.
"Ливерпуль" продолжает искать усиление своей линии полузащиты, пока пригласив в эту зону лишь Алексиса Макаллистера из "Брайтона" за 35 миллионов фунтов.
Добавим, свой единственный гол за "Саутгемптон" Лавиа забил в августе против "Челси", став первым игроком 2004 года рождения, отличившимся в Премьер-Лиге.
26.06.2023 15:00
Просмотров: 330
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Леол, прокатят опять радужных)
(ответить)
Опять объедки за Манчестер Сити подбирают.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий