"Ливерпуль" обратился насчет Лавиа

Ромео Лавиа "Ливерпуль" сделал запрос насчет полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Лавиа проявил себя с лучшей стороны в своем дебютном сезоне в "Саутгемптоне" после перехода из "Манчестер Сити", несмотря на вылет "святых" из Премьер-Лиги.

Своей игрой Лавиа привлек внимание ряда больших клубов вроде "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". "Ливерпуль" тоже решил не оставаться в стороне.

По информации Daily Mail, сейчас "Ливерпуль" сделал свой запрос насчет возможного приобретения 19-летнего бельгийца, сыгравшего 34 матча за "Саутгемптон" во всех соревнованиях.

"Ливерпуль" продолжает искать усиление своей линии полузащиты, пока пригласив в эту зону лишь Алексиса Макаллистера из "Брайтона" за 35 миллионов фунтов.

Добавим, свой единственный гол за "Саутгемптон" Лавиа забил в августе против "Челси", став первым игроком 2004 года рождения, отличившимся в Премьер-Лиге.


Метки Лавиа, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2023 15:00

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  1. ruschelsea 26.06.2023 15:18 # ruschelsea
    Леол, прокатят опять радужных)

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  2. suddenly 26.06.2023 15:02 # suddenly
    Опять объедки за Манчестер Сити подбирают.

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