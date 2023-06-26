Робби Кин возглавил "Маккаби Тель-Авив"
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Робби Кин был назван новым главным тренером "Маккаби Тель-Авив".
Заключительные недели сезона 2022/23 Кин провел в качестве ассистента Сэма Эллардайса в "Лидсе", не сумев предотвратить вылет "белых" из Премьер-Лиги.
До этого Робби поработал ассистентом главного тренера в "Мидлсбро" и сборной Ирландии, а также коротко возглавлял индийский АТК.
Новым местом работы Кина становится "Маккаби Тель-Авив". 42-летний ирландец заключил с израильским клубом контракт до 2025 года.
Добавим, за свою карьеру в качестве игрока Кин забил свыше 400 голов на клубном уровне. Помимо "Тоттенхэма", Робби также поиграл за "Лидс", "Ливерпуль", "Ковентри", "Вест Хэм" и "Астон Виллу".
26.06.2023 14:00
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Легенда колбасяунов хахабл)
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