Робби Кин возглавил "Маккаби Тель-Авив"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Робби Кин был назван новым главным тренером "Маккаби Тель-Авив".

Заключительные недели сезона 2022/23 Кин провел в качестве ассистента Сэма Эллардайса в "Лидсе", не сумев предотвратить вылет "белых" из Премьер-Лиги.



До этого Робби поработал ассистентом главного тренера в "Мидлсбро" и сборной Ирландии, а также коротко возглавлял индийский АТК.



Новым местом работы Кина становится "Маккаби Тель-Авив". 42-летний ирландец заключил с израильским клубом контракт до 2025 года.



Добавим, за свою карьеру в качестве игрока Кин забил свыше 400 голов на клубном уровне. Помимо "Тоттенхэма", Робби также поиграл за "Лидс", "Ливерпуль", "Ковентри", "Вест Хэм" и "Астон Виллу".