Агбонлахор предсказывает "Вилле" борьбу за попадание в топ-4

Унаи Эмери Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что в следующем сезоне бирмингемская команда может вмешаться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Сменив Стивена Джеррарда на тренерском мостике "Виллы" в октябре, Унаи Эмери мгновенно преобразил бирмингемскую команду.

В итоге "Вилла" финишировала на седьмом месте и квалифицировалась в Лигу Конференций, однако Агбонлахор ожидает дальнейшего прогресса от коллектива Эмери.

"Если вы посмотрите на таблицу лиги, то увидите, что "Астон Вилла" финишировала бы в топ-4, если бы Унаи Эмери приступил к работе с начала сезона".

"Сейчас у него будет предсезонная подготовка, он пригласит игроков. Он уже подписал Тилеманса, и у "Виллы" есть деньги на траты. Я не удивлюсь, если (в новом сезоне) "Вилла" будет сражаться за попадание в топ-4", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Астон Вилла, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. closer 26.06.2023 13:15 # closer
    акбонлахору хоть платят за долбоебизм

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  2. narcot 26.06.2023 12:00 # narcot
    заменят арсосал в гонке

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