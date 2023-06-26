Агбонлахор предсказывает "Вилле" борьбу за попадание в топ-4
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что в следующем сезоне бирмингемская команда может вмешаться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Сменив Стивена Джеррарда на тренерском мостике "Виллы" в октябре, Унаи Эмери мгновенно преобразил бирмингемскую команду.
В итоге "Вилла" финишировала на седьмом месте и квалифицировалась в Лигу Конференций, однако Агбонлахор ожидает дальнейшего прогресса от коллектива Эмери.
"Если вы посмотрите на таблицу лиги, то увидите, что "Астон Вилла" финишировала бы в топ-4, если бы Унаи Эмери приступил к работе с начала сезона".
"Сейчас у него будет предсезонная подготовка, он пригласит игроков. Он уже подписал Тилеманса, и у "Виллы" есть деньги на траты. Я не удивлюсь, если (в новом сезоне) "Вилла" будет сражаться за попадание в топ-4", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
26.06.2023 12:00
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