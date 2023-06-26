"Челси" готов продть Лукаку втрое дешевле, чем покупал
"Челси" сообщил нападающему Ромелу Лукаку, что тот может покинуть лондонский клуб этим летом за 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).
Лукаку едва вернулся из "Интера", где провел сезон 2022/23 на правах аренды, однако "Челси" исключает вариант, при котором Ромелу снова будет отправлен в командировку.
"Челси" открыт к расставанию с Лукаку только на условиях постоянного трансфера, и агенту 30-летнего бельгийца Себастьену Ледуру уже было сказано об этом.
Одновременно, как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Челси" назначил цену в 34 млн. фунтов за Лукаку, что почти втрое меньше тех денег, которые сами "синие" заплатили "Интеру" за Ромелу два года назад.
В идеале Лукаку хотел бы вернуться в "Интер", но у соперника "Манчестер Сити" по недавнему финалу Лиги Чемпионов нет на это денег. Также Ромелу сватают в "Милан" и клубы Саудовской Аравии.
26.06.2023 11:00
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настоящие бизнесмены из фк залупси, а самое главное никаких рофлов - бизнескар.
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Мерзкий он, конечно)
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Бизнес обосральсе в деле
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гандоны
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