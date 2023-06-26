"Юнайтед" готов продать до 13 игроков этим летом

"Манчестер Юнайтед" готов продать ряд больших игроков этим летом, чтобы помочь своему главному тренеру Эрику Тен Хагу в перестройке команды.

По информации Daily Mail, в данный момент у Тен Хага есть только 120 миллионов фунтов на летние трансферы, а в планы Эрика входит покупка полузащитника, нападающего и голкипера, как минимум.



Именно поэтому "Юнайтед" отказался переплачивать за полузащитника Мейсона Маунта, которого "Челси" был готов отпустить к своему конкуренту по Премьер-Лиге лишь за 65 млн. фунтов.



Однако "Юнайтед" готовы выслушать предложения по 13 имеющимся игрокам, за которых "красные дьяволы" надеются выручить свыше 100 млн. фунтов.



В качестве тех, кто выставлен на продажу, называются капитан Харри Магуайр, вингер Джейдон Санчо и нападающий Антони Мартиаль. Также в списке Скотт Мактоминей, Фред, Донни Ван де Бек и Дин Хендерсон.



