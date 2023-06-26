"Юнайтед" готов продать до 13 игроков этим летом

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" готов продать ряд больших игроков этим летом, чтобы помочь своему главному тренеру Эрику Тен Хагу в перестройке команды.

По информации Daily Mail, в данный момент у Тен Хага есть только 120 миллионов фунтов на летние трансферы, а в планы Эрика входит покупка полузащитника, нападающего и голкипера, как минимум.

Именно поэтому "Юнайтед" отказался переплачивать за полузащитника Мейсона Маунта, которого "Челси" был готов отпустить к своему конкуренту по Премьер-Лиге лишь за 65 млн. фунтов.

Однако "Юнайтед" готовы выслушать предложения по 13 имеющимся игрокам, за которых "красные дьяволы" надеются выручить свыше 100 млн. фунтов.

В качестве тех, кто выставлен на продажу, называются капитан Харри Магуайр, вингер Джейдон Санчо и нападающий Антони Мартиаль. Также в списке Скотт Мактоминей, Фред, Донни Ван де Бек и Дин Хендерсон.

Игроки Манчестер Юнайтед на продажу


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2023 10:00

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  1. salamoto 26.06.2023 10:52 # salamoto
    Угробили карьеру Донни, надеюсь сможет выйти минимум на тот же уровень

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