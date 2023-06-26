Предложение МЮ по Маунту остается в силе

Предложение "Манчестер Юнайтед" в 55 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта остается в силе.

В пятницу вечером "Челси" отклонил третье и, как ожидается, финальное предложение "Юнайтед" насчет Маунта, после чего "красные дьяволы" сосредоточились на альтернативных целях по укреплению полузащиты.



"Юнайтед" обратился к альтернативным целям вынужденно и по-прежнему предпочитает заполучить Маунта, причем сам Мейсон хочет этого трансфера и уже согласовал условия личного контракта с "дьяволами".



Завышенная оценка "Челси" насчет стоимости Маунта — единственное препятствие, которое в данный момент мешает переходу Мейсона в "Юнайтед".



Поэтому, как утверждает The Telegraph, предложение "Юнайтед" в 55 млн. фунтов остается в силе, и "Челси" еще может его принять.



Добавим, что у Маунта остается только 12 месяцев по контракту с "Челси", а другие клубы, помимо "Юнайтед", не спешат с предложениями насчет 24-летнего англичанина.