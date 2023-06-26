Артета: "Я еще многое должен сделать в "Арсенале"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета окончательно развеял слухи насчет своего ухода в ПСЖ.

Ранее в июне французская пресса сообщила, что ПСЖ провел переговоры с Артетой. Эта новость была воспринята фанатами "Арсенала" с тревогой, хотя и утверждалось, что парижане настроены пессимистично насчет приглашения Микеля.

В своем интервью Marca Артета дал ясно понять, что его миссия в "Арсенале" не окончена. Микель совершенно не помышляет о смене обстановки.

"Я лишь могу сказать, что я счастлив в "Арсенале". Я чувствую, что наши владельцы, Стэн и Джош (Кроенке), любят и ценят меня, и я еще многое должен сделать в этом клубе. Я счастлив и безмерно благодарен быть здесь в "Арсенале", — заявил Артета.


Метки Арсенал, Артета, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2023 08:00

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  1. edgarkuznetsov 26.06.2023 09:35 # edgarkuznetsov
    Да, развалить его и вылететь в ЧШ

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  2. mixmaster 26.06.2023 09:18 # mixmaster
    Артетим!

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  3. kel-thuzad 26.06.2023 08:54 # kel-thuzad
    Вот уж кто за деньгами не побежит из Арсенала. Верим

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