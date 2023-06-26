Артета: "Я еще многое должен сделать в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета окончательно развеял слухи насчет своего ухода в ПСЖ.

Ранее в июне французская пресса сообщила, что ПСЖ провел переговоры с Артетой. Эта новость была воспринята фанатами "Арсенала" с тревогой, хотя и утверждалось, что парижане настроены пессимистично насчет приглашения Микеля.



В своем интервью Marca Артета дал ясно понять, что его миссия в "Арсенале" не окончена. Микель совершенно не помышляет о смене обстановки.



"Я лишь могу сказать, что я счастлив в "Арсенале". Я чувствую, что наши владельцы, Стэн и Джош (Кроенке), любят и ценят меня, и я еще многое должен сделать в этом клубе. Я счастлив и безмерно благодарен быть здесь в "Арсенале", — заявил Артета.