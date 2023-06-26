"Юнайтед" контактирует с Рабьо
"Манчестер Юнайтед" установил контакт с полузащитником "Ювентуса" Адриеном Рабьо.
Рабьо был близок к переходу в "Юнайтед" еще прошлым летом, однако сторонам не удалось согласовать условия личного контракта.
Как сообщает The Athletic, сейчас "красные дьяволы" вернулись за игроком, который в 2008 году провел некоторое время в академии их соседей из "Манчестер Сити".
Рабьо только в декабре заявил, что мечтает однажды поиграть в Премьер-Лиге, и сейчас подходящий момент для такого трансфера, потому что контракт 28-летнего француза с "Ювентусом" истекает в конце июня.
Этим летом "Юнайтед" также сделал три отклоненных предложения по Мейсону Маунту из "Челси" и сейчас ведет переговоры с представителями полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.
26.06.2023 07:00
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