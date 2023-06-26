"Юнайтед" контактирует с Рабьо

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с полузащитником "Ювентуса" Адриеном Рабьо.

Рабьо был близок к переходу в "Юнайтед" еще прошлым летом, однако сторонам не удалось согласовать условия личного контракта.



Как сообщает The Athletic, сейчас "красные дьяволы" вернулись за игроком, который в 2008 году провел некоторое время в академии их соседей из "Манчестер Сити".



Рабьо только в декабре заявил, что мечтает однажды поиграть в Премьер-Лиге, и сейчас подходящий момент для такого трансфера, потому что контракт 28-летнего француза с "Ювентусом" истекает в конце июня.



Этим летом "Юнайтед" также сделал три отклоненных предложения по Мейсону Маунту из "Челси" и сейчас ведет переговоры с представителями полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.