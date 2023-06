Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" сосредоточился на Мойсесе Кайседо. Николо Барелла отверг "Ливерпуль". "Манчестер Сити" сделал предложение по Йошко Гвардиолу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" обратил свою взор на Мохаммеда Кудуса из "Аякса" и Тейлора Бута из "Утрехта" после неудачных попыток заполучить полузащитника "Челси" Мейсона Маунта. (ESPN)



"Юнайтед" переключился с Маунта на полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (The Times)



В шорт-листе "Юнайтед" из голкиперов значатся Диогу Кошта из "Порту", Давид Райя из "Брентфорда" и Андре Онана из "Интера". (Sky Sports)



"Ливерпуль" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена. (Football Insider)



Полузащитник "Интера" Николо Барелла отверг интерес "Ливерпуля". (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" задумывается о приобретении правого защитника ПСЖ Ашрафа Хакими. (Marca)



"Сити" предложил 77 миллионов фунтов плюс бонусы за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Sky Sport Germany)



"Бавария" заинтересована в полузащитнике "Сити" Калвине Филлипсе. (Bild)



Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта до 2028 года. (Mike Verweij)



"Аль-Наср" надеется оформить приобретение вингера "Челси" Хакима Зийеша в начале недели. (Fabrizio Romano)



"Аль-Хиляль" отправил делегацию в Лондон за вингером "Эвертона" Демараем Греем. (Sky Sports)



"Ньюкасл" сделал запрос насчет нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири. (Daily Mirror)



"Брайтон" обратился к "Ювентусу" насчет полузащитника Артура Мело. (Geglobo)



Защитник "Эвертона" Йерри Мина близок к переходу свободным агентом в "Фулхэм". (The Sun)



"Фулхэм" хочет арендовать нападающего "Лидса" Брендена Ааронсона. (Daily Mail)



"Лидс" готов продать голкипера Илана Мелье за 10 млн. фунтов. (Football Insider)



Другое



Даниэль Фарке — фаворит на роль главного тренера "Лидса". (Daily Mail)



Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо может получить 7-й номер, который свободен с момента ухода из клуба Криштиану Роналду. (Manchester Evening News)



"Ньюкасл" планирует увеличить вместимость своего стадиона "Сент-Джеймс Парк" до 62,000 зрителей. (The Times)



Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага женился в Марбелье, пригласив на свою свадьбу Матео Ковачича, Кая Хаверца, Жоржиньо и Альваро Морату. (The Sun)



Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо покормил детей в Того, родине своего отца. (Daily Mail)