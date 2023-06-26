Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" сосредоточился на Мойсесе Кайседо. Николо Барелла отверг "Ливерпуль". "Манчестер Сити" сделал предложение по Йошко Гвардиолу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" обратил свою взор на Мохаммеда Кудуса из "Аякса" и Тейлора Бута из "Утрехта" после неудачных попыток заполучить полузащитника "Челси" Мейсона Маунта. (ESPN)

"Юнайтед" переключился с Маунта на полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (The Times)

В шорт-листе "Юнайтед" из голкиперов значатся Диогу Кошта из "Порту", Давид Райя из "Брентфорда" и Андре Онана из "Интера". (Sky Sports)

"Ливерпуль" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена. (Football Insider)

Полузащитник "Интера" Николо Барелла отверг интерес "Ливерпуля". (Daily Mirror)

"Манчестер Сити" задумывается о приобретении правого защитника ПСЖ Ашрафа Хакими. (Marca)

"Сити" предложил 77 миллионов фунтов плюс бонусы за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Sky Sport Germany)

"Бавария" заинтересована в полузащитнике "Сити" Калвине Филлипсе. (Bild)

Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта до 2028 года. (Mike Verweij)

"Аль-Наср" надеется оформить приобретение вингера "Челси" Хакима Зийеша в начале недели. (Fabrizio Romano)

"Аль-Хиляль" отправил делегацию в Лондон за вингером "Эвертона" Демараем Греем. (Sky Sports)

"Ньюкасл" сделал запрос насчет нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири. (Daily Mirror)

"Брайтон" обратился к "Ювентусу" насчет полузащитника Артура Мело. (Geglobo)

Защитник "Эвертона" Йерри Мина близок к переходу свободным агентом в "Фулхэм". (The Sun)

"Фулхэм" хочет арендовать нападающего "Лидса" Брендена Ааронсона. (Daily Mail)

"Лидс" готов продать голкипера Илана Мелье за 10 млн. фунтов. (Football Insider)

Другое

Даниэль Фарке — фаворит на роль главного тренера "Лидса". (Daily Mail)

Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо может получить 7-й номер, который свободен с момента ухода из клуба Криштиану Роналду. (Manchester Evening News)

"Ньюкасл" планирует увеличить вместимость своего стадиона "Сент-Джеймс Парк" до 62,000 зрителей. (The Times)

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага женился в Марбелье, пригласив на свою свадьбу Матео Ковачича, Кая Хаверца, Жоржиньо и Альваро Морату. (The Sun)

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо покормил детей в Того, родине своего отца. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 26.06.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1773

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  1. takernotagiver 26.06.2023 07:25 # takernotagiver
    Таким макаром звание самого неэффективного менеджера может перейти от пенсов к МЮ
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    МЮ» готов продать Санчо за 45 млн фунтов, Магуайра – за 40, Марсьяля – за 25 (Daily Mail)

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  2. d19821208 26.06.2023 07:22 # d19821208
    Надо уже сейчас начинать болеть за какой ни будь клуб из СаудАравии, что бы потом ни говорили что я глор... с детства за Аль_наср или как там его?)))

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  3. takernotagiver 26.06.2023 07:07 # takernotagiver
    Несири - хороший трансфер. Ньюкасл разбирается

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  4. bangladesh 26.06.2023 06:20 # bangladesh
    Грязные потаскушки продавшие свою честь и достоинство уезжая играть из титулованной и пропитанной духом футбола Европы в СА на заработки...

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  5. chelsea-69 26.06.2023 06:00 # chelsea-69
    Алга Работорговси!

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