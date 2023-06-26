Де Брюйне пропустит старт сезона 2023/24

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит старт нового сезона из-за травмы, полученной в финале Лиги Чемпионов.

Напомним, Де Брюйне был заменен уже в перерыве победного для "Сити" финала Лиги Чемпионов против "Интера" 10 июня (1:0).



По возвращении в Манчестер Кевин прошел углубленное обследование, и у 31-летнего бельгийца диагностировали надрыв задней поверхности бедра третьей степени.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Де Брюйне не требуется операция, однако Кевин пропустит и матч за Суперкубок Англии против "Арсенала", и поединок первого тура Премьер-Лиги против "Бернли".



Медицинский штаб "Сити" оптимистичен насчет возвращения Де Брюйне в строй к матчу за Суперкубок Европы против "Севильи" 16 августа в Афинах.



Пока что Де Брюйне был прописан отдых. Ожидается, что Кевин отправится с командой Хосепа Гвардиолы в предсезонное турне, но лишь будет проходить курс реабилитации.