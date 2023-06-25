"Челси" продал Кулибали в "Аль-Хиляль"

Защитник "Челси" Калиду Кулибали завершил свой переход в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Кулибали только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Наполи" по сделке стоимостью 33 миллиона фунтов.



Кулибали в полной мере не оправдал ожиданий и, отработав лишь один из четырех лет по своему контракту с "Челси", покидает "Стэмфорд Бридж".



Трансфер 32-летнего сенегальца в "Аль-Хиляль" оценивается в 20 миллионов фунтов.



Добавим, в своем единственном сезоне в "Челси" Кулибали сыграл 32 матча во всех соревнованиях, включая 23 в Премьер-Лиге. Также Калиду отметился двумя голами, огорчив "Тоттенхэм" и "Фулхэм".