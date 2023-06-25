Викарио направляется на медобследование в "Тоттенхэм"

Голкипер "Эмполи" Гульельмо Викарио пройдет медобследование в "Челси" в ближайшие 24 часа.

26-летний Викарио провел только один сезон в "Эмполи", но зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов в Серии А.



Ряд индивидуально сильных матчей в исполнении Викарио позволил "Эмполи" занять 14-е место в Серии А, а также привлек к Гульельмо интерес ряда больших клубов.



Однако "Тоттенхэм" выиграл борьбу за 26-летнего итальянца, который уже в понедельник прибудет в Лондон для прохождения медобследования.



Приобретение Викарио, который в новом сезоне должен сменить Уго Льориса на воротах "Тоттенхэма", обойдется "шпорам" в 16 миллионов фунтов.