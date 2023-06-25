Викарио направляется на медобследование в "Тоттенхэм"
Голкипер "Эмполи" Гульельмо Викарио пройдет медобследование в "Челси" в ближайшие 24 часа.
26-летний Викарио провел только один сезон в "Эмполи", но зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов в Серии А.
Ряд индивидуально сильных матчей в исполнении Викарио позволил "Эмполи" занять 14-е место в Серии А, а также привлек к Гульельмо интерес ряда больших клубов.
Однако "Тоттенхэм" выиграл борьбу за 26-летнего итальянца, который уже в понедельник прибудет в Лондон для прохождения медобследования.
Приобретение Викарио, который в новом сезоне должен сменить Уго Льориса на воротах "Тоттенхэма", обойдется "шпорам" в 16 миллионов фунтов.
25.06.2023 22:00
Просмотров: 324
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ещё сам не определился, к пенсам или к шпорам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий