Викарио направляется на медобследование в "Тоттенхэм"

Гульельмо Викарио Голкипер "Эмполи" Гульельмо Викарио пройдет медобследование в "Челси" в ближайшие 24 часа.

26-летний Викарио провел только один сезон в "Эмполи", но зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов в Серии А.

Ряд индивидуально сильных матчей в исполнении Викарио позволил "Эмполи" занять 14-е место в Серии А, а также привлек к Гульельмо интерес ряда больших клубов.

Однако "Тоттенхэм" выиграл борьбу за 26-летнего итальянца, который уже в понедельник прибудет в Лондон для прохождения медобследования.

Приобретение Викарио, который в новом сезоне должен сменить Уго Льориса на воротах "Тоттенхэма", обойдется "шпорам" в 16 миллионов фунтов.


Метки Викарио, Тоттенхэм, Эмполи

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2023 22:00

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