Голкипер "Челси" Эдуар Менди завершает свой переход в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Evening Standard ожидает, что Менди уже на следующей неделе пройдет медобследование в Саудовской Аравии, а "Аль-Ахли" заплатит "Челси" около 16 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Менди представляет "Челси" после своего перехода из "Ренна" за 22 млн. фунтов в 2020 году, сыграв ключевую роль в победе "синих" в Лиге Чемпионов в 2021.



В завершившемся сезоне 31-летний сенегалец перестал быть первым номером "Челси", а вдобавок не смог договориться с лондонским клубом о новом контракте, что и предопределило его судьбу.



Добавим, "Челси" также ожидает выручить 17 млн. фунтов за защитника Калиду Кулибали, направляющегося в "Аль-Хиляль", а еще один саудовский клуб, "Аль-Наср", собирается заплатить "синим" 8 млн. фунтов за вингера Хакима Зийеша.