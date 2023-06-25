Артета: "Арсенал" потерял свою душу"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб "потерял свою душу" до его назначения.

Артета значительно изменил облик "Арсенала" после своего назначения в декабре 2019, превратив "канониров" в претендента на титул Премьер-Лиги.



Сам Артета тоже чувствует, что "Арсенал" значительно преобразился на всех уровнях и снова обрел индивидуальность.



"Мы начали процесс три года назад. Когда я был ассистентом Пепа (Гвардиолы) в "Сити", мы играли против "Арсенала", и я видел, что этот клуб потерял свою душу".



"Их футбол не доставлял наслаждения, не ощущался. Вскоре после этого я узнал о возможности оказаться на другой скамейке, и я знаю, что это такой большой клуб, где команда и фанаты должны иметь связь".



"Было сложно сделать это, но сейчас я счастлив. У нас есть четкая индивидуальность, у нас есть единство, и мы полны энергии".



"Это самое важное. С низу и доверху все мы стремимся в одном направлении", — сообщил Артета Marca.