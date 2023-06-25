"Ливерпуль" готовит предложение по Барелле

Николо Барелла "Ливерпуль" готовит предложение о покупке полузащитника "Интера" и сборной Италии Николо Бареллы.

Ранее в июне 26-летнего Бареллу хотел купить "Ньюкасл", однако "сороки" не смогли договориться с "Интером" и переключились на Сандро Тонали из "Милана".

Как утверждает итальянская газета Il Tempo, теперь свою попытку собирается предпринять "Ливерпуль". "Красные" готовы предложить 80 миллионов евро (69 млн. фунтов) за Бареллу.

"Милан" всерьез опасается ухода Бареллы и уже присмотрел Давиде Фраттези из "Сассуоло" на замену Николо.

У "Ливерпуля" большие планы по обновлению линии полузащиты этим летом, особенно с учетом ухода Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера, но пока "красные" смогли подписать лишь Алексиса Макаллистера.


Метки Барелла, Интер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. kamilfo 25.06.2023 19:41 # kamilfo
    Опыт с Аквилани ничему не научил?
    Не заиграет итальянский атакующий игрок в АПЛ, тем более у Клоппа.

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  2. gerrard08 25.06.2023 19:36 # gerrard08
    Ой да, конечно, лфк даст за игрока 40+ млн

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  3. alexomck 25.06.2023 19:29 # alexomck
    Слишком хорошо для ФСГ

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  4. makeewadim 25.06.2023 19:08 # makeewadim
    ШЛЯПА!Барелла как и Барилла

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  5. liverpool888 25.06.2023 19:07 # liverpool888
    Отношусь к этому игроку и к возможности его перехода скептически

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