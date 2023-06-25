"Ливерпуль" готовит предложение по Барелле
"Ливерпуль" готовит предложение о покупке полузащитника "Интера" и сборной Италии Николо Бареллы.
Ранее в июне 26-летнего Бареллу хотел купить "Ньюкасл", однако "сороки" не смогли договориться с "Интером" и переключились на Сандро Тонали из "Милана".
Как утверждает итальянская газета Il Tempo, теперь свою попытку собирается предпринять "Ливерпуль". "Красные" готовы предложить 80 миллионов евро (69 млн. фунтов) за Бареллу.
"Милан" всерьез опасается ухода Бареллы и уже присмотрел Давиде Фраттези из "Сассуоло" на замену Николо.
У "Ливерпуля" большие планы по обновлению линии полузащиты этим летом, особенно с учетом ухода Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера, но пока "красные" смогли подписать лишь Алексиса Макаллистера.
25.06.2023 19:00
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Последние комментарии:
Опыт с Аквилани ничему не научил?
Не заиграет итальянский атакующий игрок в АПЛ, тем более у Клоппа.
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Ой да, конечно, лфк даст за игрока 40+ млн
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Слишком хорошо для ФСГ
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ШЛЯПА!Барелла как и Барилла
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Отношусь к этому игроку и к возможности его перехода скептически
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