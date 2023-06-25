"Юнайтед" отпугнула цена за Коло-Муани

Рандаль Коло-Муани Переговоры "Манчестер Юнайтед" о покупке нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани зашли в тупик.

"Юнайтед" был вынужден обратиться к альтернативным вариантам по укреплению позиции нападающего после того, как стало понятно, что "Тоттенхэм" не продаст Харри Кейна "красным дьяволам".

Одним из таких вариантов является Коло-Муани, который в завершившемся сезоне забил 23 гола в 45 матчах с учетом всех соревнований и стал лучшим ассистентом Бундеслиги с 14 результативными передачами.

Однако в ходе переговоров по 24-летнему французу "Юнайтед" обнаружил, что "Айнтрахт" хочет за свою звезду свыше 80 миллионов фунтов.

Как утверждает Daily Mirror, такая цена отпугнула "Юнайтед", и сейчас "дьяволы" рассматривают другие варианты, включая Расмуса Хейлунда из "Аталанты".


Метки Айнтрахт, Коло-Муани, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2023 18:00

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  1. keane16 25.06.2023 18:09 # keane16
    Да пусть ответят сотку + Марса за осимхена и не ебут козу

    (ответить)

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