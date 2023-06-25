"Юнайтед" отпугнула цена за Коло-Муани

Переговоры "Манчестер Юнайтед" о покупке нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани зашли в тупик.

"Юнайтед" был вынужден обратиться к альтернативным вариантам по укреплению позиции нападающего после того, как стало понятно, что "Тоттенхэм" не продаст Харри Кейна "красным дьяволам".



Одним из таких вариантов является Коло-Муани, который в завершившемся сезоне забил 23 гола в 45 матчах с учетом всех соревнований и стал лучшим ассистентом Бундеслиги с 14 результативными передачами.



Однако в ходе переговоров по 24-летнему французу "Юнайтед" обнаружил, что "Айнтрахт" хочет за свою звезду свыше 80 миллионов фунтов.



Как утверждает Daily Mirror, такая цена отпугнула "Юнайтед", и сейчас "дьяволы" рассматривают другие варианты, включая Расмуса Хейлунда из "Аталанты".