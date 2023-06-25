Нападающий "Вильярреала" Николя Джексон прошел медобследование в "Челси".

Как утверждает The Athletic, "Челси" согласился выложить за Джексона чуть более тех 35 миллионов евро (30 млн. фунтов), что прописаны в контракте Николя с "Вильярреалом" в качестве отступных. Это обеспечило "синим" более удобный график платежей.



Сам Джексон уже согласовал условия личного контракта с "Челси", и теперь, когда медобследование пройдено, трансфер 22-летнего сенегальца лишь нуждается в официальном подтверждении.



Таким образом, Джексону предстоит стать первым приобретением "Челси" при новом главном тренере Маурисио Почеттино.



Добавим, Джексон присоединился к "Вильярреалу" в 2019 году, а 2021 дебютировал за клуб в Ла Лиге.