Джексон прошел медобследование в "Челси"

Николя Джексон Нападающий "Вильярреала" Николя Джексон прошел медобследование в "Челси".

Как утверждает The Athletic, "Челси" согласился выложить за Джексона чуть более тех 35 миллионов евро (30 млн. фунтов), что прописаны в контракте Николя с "Вильярреалом" в качестве отступных. Это обеспечило "синим" более удобный график платежей.

Сам Джексон уже согласовал условия личного контракта с "Челси", и теперь, когда медобследование пройдено, трансфер 22-летнего сенегальца лишь нуждается в официальном подтверждении.

Таким образом, Джексону предстоит стать первым приобретением "Челси" при новом главном тренере Маурисио Почеттино.

Добавим, Джексон присоединился к "Вильярреалу" в 2019 году, а 2021 дебютировал за клуб в Ла Лиге.


Метки Вильярреал, Джексон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2023 17:00

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