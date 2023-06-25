Пулишич подтвердил свое намерение уйти из "Челси"
Вингер Кристиан Пулишич подтвердил свое намерение покинуть "Челси" в летнее трансферное окно.
Пулишич так и не оправдал ожиданий после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов в 2019 году. В минувшем сезоне Кристиан отметился только восемью появлениями в стартовом составе.
Пулишич уже смирился с тем, что не заиграет в "Челси", и сейчас 24-летний американец сосредоточен на поисках нового пристанища.
"Абсолютно, настало время, когда мне нужно разобраться, как будет лучше всего для моего будущего. Мне нужно отправиться туда, где я буду играть, где мне будут доверять и где я буду доволен своим вкладом".
"Мне снова нужно получать это удовольствие на клубном уровне", — сообщил Пулишич ESPN.
25.06.2023 16:00
Просмотров: 231
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: