Пулишич подтвердил свое намерение уйти из "Челси"

Вингер Кристиан Пулишич подтвердил свое намерение покинуть "Челси" в летнее трансферное окно.

Пулишич так и не оправдал ожиданий после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов в 2019 году. В минувшем сезоне Кристиан отметился только восемью появлениями в стартовом составе.



Пулишич уже смирился с тем, что не заиграет в "Челси", и сейчас 24-летний американец сосредоточен на поисках нового пристанища.



"Абсолютно, настало время, когда мне нужно разобраться, как будет лучше всего для моего будущего. Мне нужно отправиться туда, где я буду играть, где мне будут доверять и где я буду доволен своим вкладом".



"Мне снова нужно получать это удовольствие на клубном уровне", — сообщил Пулишич ESPN.