Артета объяснил провал "Арсенала" в концовке сезона

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил тот провал, который случился с его командой в концовке завершившегося сезона.

248 дней сезона 2022/23 "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги, но в итоге финишировал в пяти очках позади "Манчестер Сити".



Артета очень переживает, что так произошло. Микель чувствует, что его команде не хватило глубины состава, чтобы стабильно пройти всю дистанцию.



"Мне до сих пор очень больно от того, что мы не выиграли Премьер-Лигу после 10 месяцев борьбы с "Манчестер Сити". Но так бывает в спорте. Тем не менее, мы выступили достойно для столь молодой команды. Для меня это тоже очевидно".



"Эти три ничьи подряд наказали нас. На нас свалились все несчастья. Три-четыре важных игрока получили травмы, и это усложнило нашу ситуацию".



"Мы были стабильны, когда каждый был в строю. Когда появились проблемы, мы перестали быть стабильными. А у нашего конкурента лучшая команда в мире, лучший состав в мире, лучший тренер в мире... У нас не было иного выбора, кроме как смириться и пожать руки чемпиону", — сообщил Артета Marca.