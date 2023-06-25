Артета высказался насчет Хаверца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался насчет нападающего "Челси" Кая Хаверца.

В данный момент "Арсенал" находится на пороге приобретения Хаверца за 65 миллионов фунтов. Кай уже получил зеленый свет от "Челси" для медобследования.



Хаверц не смог проявить себя как бомбардир за три своих года в "Челси", однако Артета придерживается высокого мнения насчет игрока сборной Германии.



"Талант всегда стоит денег, и мы в "Арсенале" всегда заинтересованы в молодых игроках с опытом".



"Повторюсь, я не обсуждаю игроков из других клубов, но в случае с Каем он уже многое показал, в том числе в Лиге Чемпионов. Он талантливый игрок, универсальный, и ему только 24 года", — сообщил Артета Marca.