"Арсенал" назначил цену за Балогана

"Арсенал" установил цену в 35 миллионов фунтов за своего нападающего Фоларина Балогана.

Сезон 2022/23 Балоган очень ярко провел в "Реймсе" на правах аренды, забив 22 гола в 39 матчах. Этим Фоларин привлек внимание ряда больших европейских клубов.



Daily Mirror ожидает, что "Арсенал" использует эту возможность, чтобы выгодно продать Балогана. 21-летнему новобранцу сборной США нет места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



"Арсенал" уже назначил цену за Балогана и открыт к предложениям. Среди претендентов на Фоларина называются "Милан", "Интер" и "РБ Лейпциг".



Также к Балогану существует интерес из Премьер-Лиги. Видеть Фоларина у себя хочет "Кристал Пэлас", который готовится к расставанию со своим лучшим игроком последних лет в лице Уилфрида Захи.