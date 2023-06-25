"Арсенал" назначил цену за Балогана
"Арсенал" установил цену в 35 миллионов фунтов за своего нападающего Фоларина Балогана.
Сезон 2022/23 Балоган очень ярко провел в "Реймсе" на правах аренды, забив 22 гола в 39 матчах. Этим Фоларин привлек внимание ряда больших европейских клубов.
Daily Mirror ожидает, что "Арсенал" использует эту возможность, чтобы выгодно продать Балогана. 21-летнему новобранцу сборной США нет места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.
"Арсенал" уже назначил цену за Балогана и открыт к предложениям. Среди претендентов на Фоларина называются "Милан", "Интер" и "РБ Лейпциг".
Также к Балогану существует интерес из Премьер-Лиги. Видеть Фоларина у себя хочет "Кристал Пэлас", который готовится к расставанию со своим лучшим игроком последних лет в лице Уилфрида Захи.
25.06.2023 13:00
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