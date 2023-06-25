Демпси советует Пулишичу перейти в "Вест Хэм"

Бывший игрок "Тоттенхэма", "Фулхэма" и сборной США Клинт Демпси рекомендовал вингеру "Челси" Кристиану Пулишичу перейти в "Вест Хэм".

В завершившемся сезоне Пулишич отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, и Кристиан не скрывает, что ситуация с игровым временем его не устраивает.



Ожидается, что 24-летний американец покинет "Челси" в это трансферное окно, однако Демпси не согласен с предположением, что английский футбол не подходит для его соотечественника.



"Думаю, Ла Лига стала бы хорошим вариантом. Думаю, в топ-6 есть команды, которые бы могли заполучить его. Кто-нибудь из топ-4 или топ-5. Эта лига подходит ему, учитывая его стиль игры и то, как он связывает игру. Со своей скоростью он может создавать моменты".



"Также я по-прежнему думаю, что Премьер-Лига — хороший вариант для него. В топ-6 есть команды для него. Думаю, "Вест Хэм" мог бы стать хорошим вариантом, хотя есть и другие".



"Самое важное — отправиться туда, где ты будешь играть, где тебе будет нравится игровой стиль и где тренер будет верить в тебя", — сообщил Демпси Football.London.