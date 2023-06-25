Де Хеа все еще может получить новый контракт в МЮ

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа все еще может получить новый контракт на устраивающих его условиях.

Действующий контракт Де Хеа с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю истекает на следующей неделе.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, последнее предложение "Юнайтед" для Де Хеа о новом контракте предусматривает снижение зарплаты до 200,000 фунтов в неделю, и Давид не спешит соглашаться на эти условия.



В то же время главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не хочет тратить огромные деньги на нового голкипера этим летом, поскольку имеет другие приоритеты на трансферном рынке, а процесс продажи клуба затягивается, и это играет на руку Де Хеа.



Окружение Де Хеа чувствует, что время на их стороне, и "Юнайтед" все же придется пойти на уступки, предложив 32-летнему испанцу более выгодные условия.