"Милан" готов заплатить 34 млн. фунтов за Лукаку
"Милан" готов заплатить "Челси" 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) за нападающего Ромелу Лукаку.
Лукаку не делает секрета из своего желания вернуться в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, однако финалист Лиги Чемпионов не может позволить себе постоянный трансфер Ромелу.
Тем не менее, возможность вернуться в Италию у Лукаку все же есть. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, приобрести 30-летнего бельгийца готов "Милан".
"Милан" находится на пороге продажи полузащитника Сандро Тонали в "Ньюкасл" и часть вырученных денег готов направить на приглашение Лукаку.
У Лукаку на руках также есть предложение от "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии, где ему готовы платить 26 млн. евро в год, однако Ромелу не рассматривает этот вариант всерьез.
25.06.2023 10:00
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Последние комментарии:
Прикол будет, если пойдет в Милан и там будет целовать эмблему. Не удивлюсь этому от Макаки.
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Давай, Боэли, заводи свою бизнес-кар: купленного за 100-ку продадим за 34 и поскачем, как хохлы на майдане.
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Верим
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к саудитам было б халяльно
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OOoo... Это какое то чудо)))
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