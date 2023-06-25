"Милан" готов заплатить 34 млн. фунтов за Лукаку

"Милан" готов заплатить "Челси" 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) за нападающего Ромелу Лукаку.

Лукаку не делает секрета из своего желания вернуться в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, однако финалист Лиги Чемпионов не может позволить себе постоянный трансфер Ромелу.



Тем не менее, возможность вернуться в Италию у Лукаку все же есть. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, приобрести 30-летнего бельгийца готов "Милан".



"Милан" находится на пороге продажи полузащитника Сандро Тонали в "Ньюкасл" и часть вырученных денег готов направить на приглашение Лукаку.



У Лукаку на руках также есть предложение от "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии, где ему готовы платить 26 млн. евро в год, однако Ромелу не рассматривает этот вариант всерьез.