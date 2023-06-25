"Милан" готов заплатить 34 млн. фунтов за Лукаку

Ромелу Лукаку "Милан" готов заплатить "Челси" 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) за нападающего Ромелу Лукаку.

Лукаку не делает секрета из своего желания вернуться в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, однако финалист Лиги Чемпионов не может позволить себе постоянный трансфер Ромелу.

Тем не менее, возможность вернуться в Италию у Лукаку все же есть. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, приобрести 30-летнего бельгийца готов "Милан".

"Милан" находится на пороге продажи полузащитника Сандро Тонали в "Ньюкасл" и часть вырученных денег готов направить на приглашение Лукаку.

У Лукаку на руках также есть предложение от "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии, где ему готовы платить 26 млн. евро в год, однако Ромелу не рассматривает этот вариант всерьез.


Метки Лукаку, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. akado 25.06.2023 11:02 # akado
    Прикол будет, если пойдет в Милан и там будет целовать эмблему. Не удивлюсь этому от Макаки.

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  2. sausage 25.06.2023 10:52 # sausage
    Давай, Боэли, заводи свою бизнес-кар: купленного за 100-ку продадим за 34 и поскачем, как хохлы на майдане.

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  3. skydreams 25.06.2023 10:52 # skydreams
    Верим

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  4. chelsea-69 25.06.2023 10:46 # chelsea-69
    к саудитам было б халяльно

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  5. makeewadim 25.06.2023 10:26 # makeewadim
    OOoo... Это какое то чудо)))

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