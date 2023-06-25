"Тоттенхэм" "очень близок" к покупке Тапсоба

"Тоттенхэм" "очень близок" к приобретению центрального защитника "Байера" Эдмонда Тапсоба.

В последние дни резко активизировались слухи об интересе "Тоттенхэма" к различным центральным защитником, и имя Тапсоба упоминалось в числе многих.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, ссылаясь на близкий к "Тоттенхэму" источник, в итоге "шпоры" остановились именно на варианте с Эдмондом.



"Тоттенхэм" уже выдвинул свое предложение по Тапсоба в размере 25 миллионов фунтов, и в данный момент сделка "очень близка".



24-летний игрок сборной Буркина-Фасо обещает стать вторым приобретением "Тоттенхэма" этим летом после вингера Деяна Кулусевски, выкупленного у "Ювентуса" за 26.5 млн. фунтов после 18-месячной аренды.