"Тоттенхэм" "очень близок" к покупке Тапсоба

Эдмонд Тапсоба "Тоттенхэм" "очень близок" к приобретению центрального защитника "Байера" Эдмонда Тапсоба.

В последние дни резко активизировались слухи об интересе "Тоттенхэма" к различным центральным защитником, и имя Тапсоба упоминалось в числе многих.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, ссылаясь на близкий к "Тоттенхэму" источник, в итоге "шпоры" остановились именно на варианте с Эдмондом.

"Тоттенхэм" уже выдвинул свое предложение по Тапсоба в размере 25 миллионов фунтов, и в данный момент сделка "очень близка".

24-летний игрок сборной Буркина-Фасо обещает стать вторым приобретением "Тоттенхэма" этим летом после вингера Деяна Кулусевски, выкупленного у "Ювентуса" за 26.5 млн. фунтов после 18-месячной аренды.


Метки Байер, Тапсоба, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2023 09:00

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  1. blueswin 25.06.2023 09:14 # blueswin
    в прошлом сезоне смотрелся внушительно, я даже думал его Боррусия или Бавария заберёт

    (ответить)

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