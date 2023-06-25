"Сити" готов предложить 100 млн. фунтов за Райса — при одном условии
"Манчестер Сити" готов предложить 100 миллионов фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса — при одном условии.
В данный "Арсенал" готовит уже свое третье предложение по Райсу и считается наиболее предпочтительным направлением для капитана "Вест Хэма".
"Арсеналу" не удалось заполучить Райса за 90 млн. фунтов плюс бонусы, тогда как "Сити" готов сходу предложить за Деклана 100 млн. фунтов.
Однако перед тем, как "Сити" выдвинет свое предложение, "горожане" хотят получить гарантии от Райса насчет того, что он хочет присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы, сообщает Daily Mirror.
"Сити" не собирается терять время даром, если Райс видит себя только в "Арсенале". Если Деклан мыслит шире, то "горожане" приложат все усилия для приглашения "молотобойца" на замену своему капитану Илкаю Гюндогану.
25.06.2023 08:00
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Сколько лет про него разговоры, а я до сих пор не вижу в нём ничего необычного, обычный игрок центра поля как Хендерсон например или в своё время Кэррик, Флетчер, Хаби Алонсо, Эссьен ну и многое другие, сейчас их еще больше. Ценник в 100 млн. не понятен. Обычный полузащитник оборонительного плана, у него что скорость как у Усейна Болта? или он прыгает как Роналду на 3 метра? или он имеет овер выносливость как Канте 3-4 сезона назад? что в нём такого что все видят и восторгаются? паспорт Англии? Например тот же Маунт который возомнил о себе великого игрока, не является лидером ни в сборной ни в клубе, имеет в активе всего 1 не полный сезон с вменяемыми выступлениями и результатами, не забивает за сезон по 20 мячей и не раздаёт ассисты в каждом матче, не имеют технику паса Иньесты и технику обработки Роналдиньо, нет голевого чутья как у Лэмпарда и что в результате, обычный игрок которого в Челси было вагон и маленькая тележка (Малуда в своё время был намного полезнее за такое же количество матчей и забил больше и отдал больше, но никогда из себя героя и Марадону не строил)
очень избалованно ведут себя новое поколение игроков 22-25 лет, особенно Англичан, которые думают что они пуп земли, хотя на поле их заметно 1 раз из 5 матчей, достигают целей в основном за счёт других более классных одноклубников.
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Как можно выбирать между сити и ггшек? Если ты не трус конечно)
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