"Сити" готов предложить 100 млн. фунтов за Райса — при одном условии

"Манчестер Сити" готов предложить 100 миллионов фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса — при одном условии.

В данный "Арсенал" готовит уже свое третье предложение по Райсу и считается наиболее предпочтительным направлением для капитана "Вест Хэма".



"Арсеналу" не удалось заполучить Райса за 90 млн. фунтов плюс бонусы, тогда как "Сити" готов сходу предложить за Деклана 100 млн. фунтов.



Однако перед тем, как "Сити" выдвинет свое предложение, "горожане" хотят получить гарантии от Райса насчет того, что он хочет присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы, сообщает Daily Mirror.



"Сити" не собирается терять время даром, если Райс видит себя только в "Арсенале". Если Деклан мыслит шире, то "горожане" приложат все усилия для приглашения "молотобойца" на замену своему капитану Илкаю Гюндогану.