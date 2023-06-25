"Манчестер Сити" договорился с Гвардиолом

"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с защитником "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиолом.

Гвардиол считается целью номер один "Сити" на замену Эмерику Лапорту, который помышляет о смене клуба из-за дефицита игрового времени в завершившемся сезоне.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Сити" уже достиг договоренности с Гвардиолом, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола высоко ценит Йошко.



Впереди у "Сити" переговоры с "РБ Лейпциг" о компенсации за Гвардиола, и это гораздо более сложная задача, потому что клуб Бундеслиги хочет за 21-летнего хорвата не менее 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).