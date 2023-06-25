"Бавария" активизировала свой интерес к Маунту

"Бавария" активизировала свой интерес к полузащитнику "Челси" и сборной Англии Мейсону Маунту.

После трех отклоненных предложений "Манчестер Юнайтед" решил поставить на паузу свой интерес к Маунту и сосредоточиться на прочих полузащитниках.



Как сообщает The Guardian, это открывает дверь для "Баварии", чей главный тренер Томас Тухель прекрасно знает Маунта по совместной работе в "Челси". При немецком специалисте Мейсон демонстрировал свой лучший футбол в карьере.



Если от "Юнайтед" "Челси" требовал за Маунта 65 миллионов фунтов, то для "Баварии" цена может быть ниже, ведь команда Тухеля не является конкурентом "синих" по Премьер-Лиге.



Впрочем, в данный момент неясно, насколько 24-летний англичанин, от контракта которого с "Челси" остается 12 месяцев, открыт к переезду в Бундеслигу.