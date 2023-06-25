"Юнайтед" охладел к Маунту
"Манчестер Юнайтед" охладел к полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту после трех отклоненных предложений о покупке.
Напомним, ни 40, ни 50, ни 55 миллионов фунтов "Юнайтед" оказалось недостаточно для приобретения Маунта, несмотря на то, что Мейсон отказывается от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта.
Боссы клуба с "Олд Траффорд" возмущены упрямством своих коллег из "Челси", которые полузащитника Матео Ковачича, находящегося в аналогичной с Маунтом контрактной ситуации, продают в "Манчестер Сити" значительно дешевле — за 30 млн. фунтов.
После третьего отказа "Челси" предложил "Юнайтед" забрать Маунта за 58 млн. фунтов плюс 7 млн. фунтов в виде бонусов, однако "красные дьяволы" не собираются переплачивать.
Как сообщают Sky Sports и The Times, в сложившейся ситуации "Юнайтед" решил отказаться от покупки Маунта и переключиться на альтернативные цели по укреплению полузащиты.
В первую очередь "Юнайтед" обратил свой взор на оцениваемого в 80 млн. фунтов полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, за которого, к слову, сражается и "Челси".
25.06.2023 00:05
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неплохо орки повылазили со своих нор))
ну подумаешь денек отсыпались и как-то лень было на фуплю заходить))
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Ля красиво натовская основная техника горелая в братской могиле
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Эхехе, у хохлов норм пердачеллы горят!))
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Хуёвее всего, что бравые кадырОВЦЫ отскочили и даже не будут расформированы нахуй как абсолютно нахуй ненужные хуисасы. Да и эта акция с "Дагестан - это не Россия" не получит продолжения.
А так бы хотелось понаблюдать, как бравые рассеянины маааскичы вышли бы дэфать либерала-путинга, жи ест.
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Ебушки-воробушки, хачильда - горит вечным пламенем. Свобода, Путин, Ливерпуль. xD
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"Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом"
Хорошо, что дедушка забывчивый, и через пять минут уже ничего не помнит. Бедный Бидон. Хотя, подождите...
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Короче на рашке все как обычно, пирожин опустил пукина и кинул братву.
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Бобров охладел к москве
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Сука ахахахахах как же пригожа забайтил урок на то, что он борец за справедливость.
Как я и говорил, волк в овечьей шкуре, своих же сдал, а сам с лукой на мальдивы с чемоданом бабок)))
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Пісков прокоментував ситуацію з автопробігом:
📍"Уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Беларусь"
📍"Часть бойцов ЧВК "Вагнер", которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет контракты с Минобороны РФ"
📍"Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались,"
Пригожа типо продал урок и сдал их мо!? Хотя они шли против них воевать!? Ахахахаххаха
Сукаа аахаххахахахаххахахахах интеиесна цена вопроса)))
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Заметили хорошо горит^
Ахахахахахахаха приятно еж же
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___ ХОЧУ ВЕРТОЛЁТЫ СБИВАТЬ ___ $$________$$
__________ГЕРАСИМОВА ХОЧУ_____$$________$$
___________ШОЙГУ ХОЧУ________ $$ __ЗЭКИ_$$
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___$$$$$_____РОССИЯ НЕ БУДЕТ__$$$____$___$$
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Все было пледначелтано блатишки. Я видела сон. Звезды саслись. Пи3духель с Бавалией плотив Сленси. Склиньте блатишки. Холланд не вписывается в систему Гвалдиолы. Сюл пздц блатишки.
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Хохлы охладели к Пригожину)
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Маунтенок не стоит и полтоса, откровенно говоря. Спермю все правильно сделал.
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Путин спокоен как лёд – их это бесит
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РОССИЯ! ПУТИН! ЛИВЕРПУЛЬ!
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