"Юнайтед" охладел к Маунту

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" охладел к полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту после трех отклоненных предложений о покупке.

Напомним, ни 40, ни 50, ни 55 миллионов фунтов "Юнайтед" оказалось недостаточно для приобретения Маунта, несмотря на то, что Мейсон отказывается от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта.

Боссы клуба с "Олд Траффорд" возмущены упрямством своих коллег из "Челси", которые полузащитника Матео Ковачича, находящегося в аналогичной с Маунтом контрактной ситуации, продают в "Манчестер Сити" значительно дешевле — за 30 млн. фунтов.

После третьего отказа "Челси" предложил "Юнайтед" забрать Маунта за 58 млн. фунтов плюс 7 млн. фунтов в виде бонусов, однако "красные дьяволы" не собираются переплачивать.

Как сообщают Sky Sports и The Times, в сложившейся ситуации "Юнайтед" решил отказаться от покупки Маунта и переключиться на альтернативные цели по укреплению полузащиты.

В первую очередь "Юнайтед" обратил свой взор на оцениваемого в 80 млн. фунтов полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, за которого, к слову, сражается и "Челси".


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 870

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 25.06.2023 01:09 # zheka000000
    неплохо орки повылазили со своих нор))
    ну подумаешь денек отсыпались и как-то лень было на фуплю заходить))

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  2. mufc1994 25.06.2023 01:03 # mufc1994
    https://t.me/RVvoenkor/48110?single

    Ля красиво натовская основная техника горелая в братской могиле

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  3. steveg8 25.06.2023 00:40 # steveg8
    Эхехе, у хохлов норм пердачеллы горят!))

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  4. hachidlo 25.06.2023 00:38 # hachidlo
    Хуёвее всего, что бравые кадырОВЦЫ отскочили и даже не будут расформированы нахуй как абсолютно нахуй ненужные хуисасы. Да и эта акция с "Дагестан - это не Россия" не получит продолжения.
    А так бы хотелось понаблюдать, как бравые рассеянины маааскичы вышли бы дэфать либерала-путинга, жи ест.

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  5. dexter 25.06.2023 00:29 # dexter
    Ебушки-воробушки, хачильда - горит вечным пламенем. Свобода, Путин, Ливерпуль. xD

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  6. hachidlo 25.06.2023 00:29 # hachidlo
    "Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом"

    Хорошо, что дедушка забывчивый, и через пять минут уже ничего не помнит. Бедный Бидон. Хотя, подождите...

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  7. iskander8sg 25.06.2023 00:29 # iskander8sg
    Короче на рашке все как обычно, пирожин опустил пукина и кинул братву.

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  8. wilegend 25.06.2023 00:21 # wilegend
    Бобров охладел к москве

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  9. bembo 25.06.2023 00:18 # bembo
    Сука ахахахахах как же пригожа забайтил урок на то, что он борец за справедливость.
    Как я и говорил, волк в овечьей шкуре, своих же сдал, а сам с лукой на мальдивы с чемоданом бабок)))

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  10. bembo 25.06.2023 00:16 # bembo
    Пісков прокоментував ситуацію з автопробігом:

    &#128205;"Уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Беларусь"

    &#128205;"Часть бойцов ЧВК "Вагнер", которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет контракты с Минобороны РФ"

    &#128205;"Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались,"


    Пригожа типо продал урок и сдал их мо!? Хотя они шли против них воевать!? Ахахахаххаха
    Сукаа аахаххахахахаххахахахах интеиесна цена вопроса)))

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  11. v-0987654321 25.06.2023 00:15 # v-0987654321
    Заметили хорошо горит^


    Ахахахахахахаха приятно еж же

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  12. hachidlo 25.06.2023 00:13 # hachidlo
    ______________________________$$$$$$$$$$$$
    ___ ХОЧУ ВЕРТОЛЁТЫ СБИВАТЬ ___ $$________$$
    __________ГЕРАСИМОВА ХОЧУ_____$$________$$
    ___________ШОЙГУ ХОЧУ________ $$ __ЗЭКИ_$$
    _______________________________$$ ВАГНЕР_$$
    _______________________________$$________$$
    ___$$$$$$_________________________$$__$$$
    __$$_____$$_______________________$$$$$$$
    __$$_____$$_____________________$$$_____$$$
    $$$$$$$$$$$_____ПРИ МНЕ________$$$___ ___$$
    ___$$$$$_____РОССИЯ НЕ БУДЕТ__$$$____$___$$
    _$$____$$__СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ_$$____$$$___$$
    $$_______$$_________________$$_$$_$$$____$$
    $$ВЕЛИКИЙ$$ _______________$$__$$$$_____$$$
    $$_ПУТИН_$$$$$$$$$________$$___$$$_____$$$$
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  13. slash-lfc 25.06.2023 00:11 # slash-lfc
    Все было пледначелтано блатишки. Я видела сон. Звезды саслись. Пи3духель с Бавалией плотив Сленси. Склиньте блатишки. Холланд не вписывается в систему Гвалдиолы. Сюл пздц блатишки.

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  14. dexter 25.06.2023 00:11 # dexter
    Хохлы охладели к Пригожину)

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  15. slash-lfc 25.06.2023 00:10 # slash-lfc
    Маунтенок не стоит и полтоса, откровенно говоря. Спермю все правильно сделал.

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  16. v-0987654321 25.06.2023 00:09 # v-0987654321
    Путин спокоен как лёд – их это бесит

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  17. mafia 25.06.2023 00:09 # mafia
    РОССИЯ! ПУТИН! ЛИВЕРПУЛЬ!

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