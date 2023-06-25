"Юнайтед" охладел к Маунту

"Манчестер Юнайтед" охладел к полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту после трех отклоненных предложений о покупке.

Напомним, ни 40, ни 50, ни 55 миллионов фунтов "Юнайтед" оказалось недостаточно для приобретения Маунта, несмотря на то, что Мейсон отказывается от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта.



Боссы клуба с "Олд Траффорд" возмущены упрямством своих коллег из "Челси", которые полузащитника Матео Ковачича, находящегося в аналогичной с Маунтом контрактной ситуации, продают в "Манчестер Сити" значительно дешевле — за 30 млн. фунтов.



После третьего отказа "Челси" предложил "Юнайтед" забрать Маунта за 58 млн. фунтов плюс 7 млн. фунтов в виде бонусов, однако "красные дьяволы" не собираются переплачивать.



Как сообщают Sky Sports и The Times, в сложившейся ситуации "Юнайтед" решил отказаться от покупки Маунта и переключиться на альтернативные цели по укреплению полузащиты.



В первую очередь "Юнайтед" обратил свой взор на оцениваемого в 80 млн. фунтов полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, за которого, к слову, сражается и "Челси".