Тимбер направляется в "Арсенал"

Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер находится на пороге перехода в "Арсенал".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Аякс" отклонил предложение "Арсенала" в 30 миллионов фунтов о покупке Тимбера.



Несмотря на этот отказ, "канониры" продолжили переговоры и сейчас, как сообщает Sky Sport Germany, находятся на пороге заключения сделки по 22-летнему голландцу.



Ожидается, что "Арсенал" и "Аякс" сойдутся на 40-45 млн. евро (34.4-38.7 млн. фунтов) плюс бонусы. Сам Тимбер уже дал устное согласие присоединиться к команде Микеля Артеты.