Тимбер направляется в "Арсенал"
Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер находится на пороге перехода в "Арсенал".
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Аякс" отклонил предложение "Арсенала" в 30 миллионов фунтов о покупке Тимбера.
Несмотря на этот отказ, "канониры" продолжили переговоры и сейчас, как сообщает Sky Sport Germany, находятся на пороге заключения сделки по 22-летнему голландцу.
Ожидается, что "Арсенал" и "Аякс" сойдутся на 40-45 млн. евро (34.4-38.7 млн. фунтов) плюс бонусы. Сам Тимбер уже дал устное согласие присоединиться к команде Микеля Артеты.
24.06.2023 23:00
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