Кудус стал целью для "Брайтона"
Атакующий полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус является одной из главных трансферных целей "Брайтона" на это лето.
Кудус еще в апреле отказался от продления своего контракта с "Аяксом", что делает продажу Мохаммеда в это трансферное окно почти неизбежной.
Прежде Кудуса сватали в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл", однако сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает, что очередным претендентом на Мохаммеда стал "Брайтон".
Романо уточняет, что "Брайтон" проявляет "конкретный интерес" к Кудусу, хотя согласование сделки обещает быть непростым. В то же время "Челси" пока не начинал переговоры по 22-летнему ганцу.
24.06.2023 22:00
Просмотров: 84
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: