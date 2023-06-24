Кудус стал целью для "Брайтона"

Атакующий полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус является одной из главных трансферных целей "Брайтона" на это лето.

Кудус еще в апреле отказался от продления своего контракта с "Аяксом", что делает продажу Мохаммеда в это трансферное окно почти неизбежной.



Прежде Кудуса сватали в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл", однако сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает, что очередным претендентом на Мохаммеда стал "Брайтон".



Романо уточняет, что "Брайтон" проявляет "конкретный интерес" к Кудусу, хотя согласование сделки обещает быть непростым. В то же время "Челси" пока не начинал переговоры по 22-летнему ганцу.