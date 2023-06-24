Агенты Осимхена встретятся с тремя клубами Премьер-Лиги

Виктор Осимхен "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль" встретятся с агентами нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в ближайшие дни.

В завершившемся сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 26 голов в 32 матчах, что позволило "Наполи" завоевать свой первый чемпионский титул за последние 33 года.

Так Осимхен стал одной из самых лакомых целей для ведущих клубов Европы. 24-летнего нигерийца сватают не только в Премьер-Лигу, а также в "Реал" и ПСЖ.

Однако Daily Express утверждает, что сам Осимхен хочет продолжить свою карьеру именно в Премьер-Лиге, и на предстоящей неделе судьба Виктора значительно прояснится.

Агенты Осимхена встретятся с представителями "Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля", чтобы обсудить намерения этих трех английских клубов в отношении Виктора.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2023 21:00

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  1. arsenal-fc-fan 24.06.2023 22:02 # arsenal-fc-fan
    Только если в Ливерпуль.
    В синее посмешище только полный дебил сейчас перейдет. А Манчестерское посмешище (не чета Сити) уже давно стало кладбищем талантов.

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