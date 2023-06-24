Агенты Осимхена встретятся с тремя клубами Премьер-Лиги

"Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль" встретятся с агентами нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в ближайшие дни.

В завершившемся сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 26 голов в 32 матчах, что позволило "Наполи" завоевать свой первый чемпионский титул за последние 33 года.



Так Осимхен стал одной из самых лакомых целей для ведущих клубов Европы. 24-летнего нигерийца сватают не только в Премьер-Лигу, а также в "Реал" и ПСЖ.



Однако Daily Express утверждает, что сам Осимхен хочет продолжить свою карьеру именно в Премьер-Лиге, и на предстоящей неделе судьба Виктора значительно прояснится.



Агенты Осимхена встретятся с представителями "Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля", чтобы обсудить намерения этих трех английских клубов в отношении Виктора.