Джеймс советует Райсу выбрать "Сити", а не "Арсенал"

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс посоветовал полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу отвергнуть "Арсенал" и перейти в "Манчестер Сити".

В данный момент "Арсенал" готовит уже свое третье предложение о покупке Райса, но Деклан также входит в сферу интересов "Сити", которому нужна замена для Илкая Гюндогана.



Однако Джеймс спешит напомнить, что "Сити" едва оформил требл, а "Арсенал" завершил сезон без трофеев.



"Почему он должен хотеть играть за "Арсенал"? Одна команда является европейским чемпионом, победителем Кубка Англии и Премьер-Лиги, а другая — нет, ничего из этого", — сообщил Джеймс Sky Sports.