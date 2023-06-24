Джеймс советует Райсу выбрать "Сити", а не "Арсенал"
Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс посоветовал полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу отвергнуть "Арсенал" и перейти в "Манчестер Сити".
В данный момент "Арсенал" готовит уже свое третье предложение о покупке Райса, но Деклан также входит в сферу интересов "Сити", которому нужна замена для Илкая Гюндогана.
Однако Джеймс спешит напомнить, что "Сити" едва оформил требл, а "Арсенал" завершил сезон без трофеев.
"Почему он должен хотеть играть за "Арсенал"? Одна команда является европейским чемпионом, победителем Кубка Англии и Премьер-Лиги, а другая — нет, ничего из этого", — сообщил Джеймс Sky Sports.
24.06.2023 20:00
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Последние комментарии:
Кроме того, что Арсенал, как и Вест Хэм, в Лондоне.
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Не знаю, какие причины могут заставить его пойти в Арсенал, а не Сити
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Ну Райс наверное сам не дурак переходить в говно гейгуннерское.
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