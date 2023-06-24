Джеймс советует Райсу выбрать "Сити", а не "Арсенал"

Деклан Райс Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс посоветовал полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу отвергнуть "Арсенал" и перейти в "Манчестер Сити".

В данный момент "Арсенал" готовит уже свое третье предложение о покупке Райса, но Деклан также входит в сферу интересов "Сити", которому нужна замена для Илкая Гюндогана.

Однако Джеймс спешит напомнить, что "Сити" едва оформил требл, а "Арсенал" завершил сезон без трофеев.

"Почему он должен хотеть играть за "Арсенал"? Одна команда является европейским чемпионом, победителем Кубка Англии и Премьер-Лиги, а другая — нет, ничего из этого", — сообщил Джеймс Sky Sports.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Джеймс, Манчестер Сити, Райс

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2023 20:00

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  1. sisyazavr 24.06.2023 20:17 # sisyazavr
    Кроме того, что Арсенал, как и Вест Хэм, в Лондоне.

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  2. sisyazavr 24.06.2023 20:16 # sisyazavr
    Не знаю, какие причины могут заставить его пойти в Арсенал, а не Сити

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  3. ruschelsea 24.06.2023 20:11 # ruschelsea
    Ну Райс наверное сам не дурак переходить в говно гейгуннерское.

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