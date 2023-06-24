Хадсон-Одои направляется на переговоры с "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои направляется на переговоры с лондонским клубом насчет своего будущего.

Некогда Хадсон-Одои считался одним из перспективнейших игроков в стране, и "Челси" стоило больших усилий отговорить Каллума от перехода в "Баварию".



Однако после подписания Хадсон-Одои нового пятилетнего контракта в 2019 году прогресс Каллума замедлился, а на сезон 2022/23 вингер и вовсе был отправлен в аренду в "Байер".



Сейчас у Хадсон-Одои остается только 12 месяцев по контракту, и Daily Express утверждает, что "Челси" открыт к продаже 22-летнего англичанина в это трансферное окно.



В начале предстоящей недели у Хадсон-Одои состоится встреча с боссами "Челси", после чего судьба Каллума прояснится.



Интерес к Хадсон-Одои проявляют два клуба из Саудовской Аравии, однако ожидается, что Каллум останется в Европе.