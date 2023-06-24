"Юнайтед" определился с альтернативами Маунту
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг составил шорт-лист из четырех альтернатив полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту.
Накануне "Челси" отклонил третье предложение "Юнайтед" о покупке Маунта в размере 55 миллионов фунтов, предложив "красным дьяволам" забрать Мейсона за 65 млн. фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов.
"Юнайтед" не готов переплачивать за игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту, и сейчас думает о том, чтобы переключиться на альтернативные цели.
По информации Manchester Evening News, эти альтернативные цели уже определены Тен Хагом. Шорт-лист Эрика содержит четырех полузащитников.
Конкретные имена не называются, однако ранее с переходом в "Юнайтед" связывали Мойсеса Кайседо из "Брайтона" и Деклана Райса из "Вест Хэма".
Добавим, у Маунта нет других реалистичных вариантов покинуть "Челси" этим летом, что может заставить Мейсона задержаться в родном клубе до истечения своего контракта.
24.06.2023 18:00
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Кайседо и Райс - альтернативы?) Совсем блять по позиции
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