"Юнайтед" определился с альтернативами Маунту

Мейсон Маунт Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг составил шорт-лист из четырех альтернатив полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту.

Накануне "Челси" отклонил третье предложение "Юнайтед" о покупке Маунта в размере 55 миллионов фунтов, предложив "красным дьяволам" забрать Мейсона за 65 млн. фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов.

"Юнайтед" не готов переплачивать за игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту, и сейчас думает о том, чтобы переключиться на альтернативные цели.

По информации Manchester Evening News, эти альтернативные цели уже определены Тен Хагом. Шорт-лист Эрика содержит четырех полузащитников.

Конкретные имена не называются, однако ранее с переходом в "Юнайтед" связывали Мойсеса Кайседо из "Брайтона" и Деклана Райса из "Вест Хэма".

Добавим, у Маунта нет других реалистичных вариантов покинуть "Челси" этим летом, что может заставить Мейсона задержаться в родном клубе до истечения своего контракта.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 879

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. keane16 24.06.2023 18:07 # keane16
    Кайседо и Райс - альтернативы?) Совсем блять по позиции

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: