Ван де Вен заинтересовал "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Вольфсбурга" Микки Ван де Вену.
Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для нового главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, и Ван де Вен становится очередной целью для "шпор".
По информации The Guardian, "Тоттенхэм" уже ведет переговоры с агентами Ван де Вена, который сыграл все матчи "Вольфсбурга" в этом сезоне Бундеслиги, за исключением одного.
22-летний Ван де Вен, также способный сыграть левого защитника, попал в расширенную заявку сборной Голландии на ЧМ-2022, но в окончательный список Луи Ван Галя не вошел.
Добавим, с переходом в "Тоттенхэм" связывают и других центральных защитников, включая Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" и Эдмонда Тапсоба из "Байера".
24.06.2023 17:00
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