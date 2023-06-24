Ван де Вен заинтересовал "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Вольфсбурга" Микки Ван де Вену.

Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для нового главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, и Ван де Вен становится очередной целью для "шпор".



По информации The Guardian, "Тоттенхэм" уже ведет переговоры с агентами Ван де Вена, который сыграл все матчи "Вольфсбурга" в этом сезоне Бундеслиги, за исключением одного.



22-летний Ван де Вен, также способный сыграть левого защитника, попал в расширенную заявку сборной Голландии на ЧМ-2022, но в окончательный список Луи Ван Галя не вошел.



Добавим, с переходом в "Тоттенхэм" связывают и других центральных защитников, включая Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" и Эдмонда Тапсоба из "Байера".