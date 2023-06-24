Беллингем перешел в "Сандерленд"

Джоб Беллингем "Сандерленд" объявил о приобретении атакующего полузащитника "Бирмингема" Джоба Беллингема.

Ранее в июне полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем завершил свой переход из дортмундской "Боруссии" в "Реал" за 115 миллионов фунтов.

А сегодня сменил клуб и Джоб, младший брат Джуда. 17-летний англичанин заключил с "Сандерлендом" долгосрочный контракт и получил "семерку" в качестве игрового номера.

Дебютировав за родной для обоих братьев "Бирмингем" в 16 лет, Джоб совершил настоящий прорыв в своем развитии в сезоне 2022/23. Беллингем-младший принял участие в 22 матчах Чемпионшипа.

Добавим, в сезоне 2022/23 "Сандерленд" занял шестое место в Чемпионшипе, в полуфинале плей-офф уступив "Лутону", который в итоге и вышел в Премьер-Лигу.


Метки Беллингем, Бирмингем, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2023 16:00

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  1. ruschelsea 24.06.2023 16:38 # ruschelsea
    Гейклуб аснл и тут прое6ался. Надо было более реальные цели ставить, чем за топарём Райсом гоняться.

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  2. hammersmith 24.06.2023 16:33 # hammersmith
    бля, а разговоров то было

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  3. suddenly 24.06.2023 16:19 # suddenly
    Ливерпуль даже этого не смог купить...

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