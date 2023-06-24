Беллингем перешел в "Сандерленд"

"Сандерленд" объявил о приобретении атакующего полузащитника "Бирмингема" Джоба Беллингема.

Ранее в июне полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем завершил свой переход из дортмундской "Боруссии" в "Реал" за 115 миллионов фунтов.



А сегодня сменил клуб и Джоб, младший брат Джуда. 17-летний англичанин заключил с "Сандерлендом" долгосрочный контракт и получил "семерку" в качестве игрового номера.



Дебютировав за родной для обоих братьев "Бирмингем" в 16 лет, Джоб совершил настоящий прорыв в своем развитии в сезоне 2022/23. Беллингем-младший принял участие в 22 матчах Чемпионшипа.



Добавим, в сезоне 2022/23 "Сандерленд" занял шестое место в Чемпионшипе, в полуфинале плей-офф уступив "Лутону", который в итоге и вышел в Премьер-Лигу.