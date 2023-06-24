Лаутаро Мартинес готов отправиться в "Челси"

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес готов присоединиться к своему соотечественнику Маурисио Почеттино в "Челси".

Этим летом "Челси" собирается полностью обновить линию нападения, избавившись от Ромелу Лукаку, Кая Хаверца и Пьер-Эмерика Обамеянга.



"Синие" уже подтвердили переход Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", а также завершают приобретение Николя Джексона из "Вильярреала".



По информации Daily Express, также "Челси" претендует на Мартинеса, который видится главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино идеальным кандидатом на роль традиционного 9-го номера.



При этом сам Мартинес заинтересован в том, чтобы попробовать себя в Премьер-Лиге и поработать с Почеттино.



Мартинес оценивается в 60 миллионов фунтов, однако "Челси" может попытаться выменять 25-летнего аргентинца на Лукаку, который хочет остаться в "Интере" после сезона аренды.