Лаутаро Мартинес готов отправиться в "Челси"
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес готов присоединиться к своему соотечественнику Маурисио Почеттино в "Челси".
Этим летом "Челси" собирается полностью обновить линию нападения, избавившись от Ромелу Лукаку, Кая Хаверца и Пьер-Эмерика Обамеянга.
"Синие" уже подтвердили переход Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", а также завершают приобретение Николя Джексона из "Вильярреала".
По информации Daily Express, также "Челси" претендует на Мартинеса, который видится главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино идеальным кандидатом на роль традиционного 9-го номера.
При этом сам Мартинес заинтересован в том, чтобы попробовать себя в Премьер-Лиге и поработать с Почеттино.
Мартинес оценивается в 60 миллионов фунтов, однако "Челси" может попытаться выменять 25-летнего аргентинца на Лукаку, который хочет остаться в "Интере" после сезона аренды.
24.06.2023 15:00
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