Бентанкур надеется снова сыграть через два-три месяца

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур выразил надежду, что вернется на футбольное поле через два-три месяца.

В проигранном "Лестеру" матче Премьер-Лиги в феврале Бентанкур надорвал крестообразные связки колена. Выбыв из строя, Родриго со стороны наблюдал, как "шпоры" расстались с Антонио Конте, затем уволили Кристиана Стеллини и назначили тренером Райана Мейсона, который не сумел вывести клуб в еврокубки.



Когда Бентанкур вернется в строй, ему придется работать с австралийским тренером Анге Постекоглу. Родриго пропустит старт нового сезона, но к тому времени его восстановление уже будет в завершающей фазе.



"Это тяжелая травма, одна из самых сложных в футболе, но правда в том, что я так хорошо провожу время со своей семьей. Я тренируюсь каждый день, а два-три раза в неделю провожу по два занятия".



"Я взял клубного физиотерапевта с собой в Уругвай. Мы продолжаем работать, и мое колено чувствует себя очень хорошо. Я не устанавливаю сроков, но надеюсь, что через два-три месяца смогу получать по несколько игровых минут, как минимум", — сообщил Бентанкур ESPN.