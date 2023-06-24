"Астон Вилла" нацелилась на Кьезу

"Астон Вилла" заинтересована в приобретении вингера "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьезы.

Кьеза зарекомендовал себя одним из лучших атакующих игроков в Серии А, однако затянувшийся кризис в "Ювентусе" и непопадание в еврокубки подталкивают Федерико к смене клуба.



Сейчас у Кьезы остается два года по контракту, и ожидается, что "Ювентус" не будет стоять на пути у своей звезды, если получит правильное предложение.



По информации Birminmgham Live, вышедшая в Лигу Конференций "Вилла" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Кьезы и готова предпринять амбициозную попытку заполучить 25-летнего итальянца.



Добавим, итальянская пресса приписывает интерес к Кьезе также "Ливерпулю" и "Ньюкаслу".